TEMAS DE HOY:
Pareja muerta Emapa Fondo Indígena

28ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Aprovecharon un camión de basura para huir: dos internos escaparon del Centro Renacer en Oruro

Dos internos condenados por violación con agravante se fugaron aprovechando labores de limpieza; se investiga posible complicidad de funcionarios del centro.

Red Uno de Bolivia

05/12/2025 20:37

Foto: Red Uno
Oruro

Escuchar esta nota

Según el informe Policial, el personal del CEIP Oruro informó sobre la fuga de los internos Beymar Chambi Muñoz y Yosimar Lucas Mamani del Centro de Rehabilitación Renacer, ubicado en la Calle Aroma, entre 6 de Octubre y La Paz.

Ambos internos fueron condenados por violación con agravante, según la Sentencia N.º 01/2022, de fecha 2 de diciembre de 2022, y debían cumplir cuatro años de privación de libertad.

Según la Sgto. María Elena Cortez Martínez, encargada de seguridad del recinto, los internos estaban realizando la evacuación de residuos sólidos hacia la vía pública cuando aprovecharon la presencia del vehículo recolector de basura para escapar, tomando un rumbo desconocido.

En relación con la fuga, la Policía procedió a la aprehensión de dos funcionarios del centro, un mecánico y un abogado, quienes cumplen funciones de educadores. El caso se encuentra en investigación por el delito de “Favorecimiento a la evasión”.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD