Aprovecharon un camión de basura para huir: dos internos escaparon del Centro Renacer en Oruro

Según el informe Policial, el personal del CEIP Oruro informó sobre la fuga de los internos Beymar Chambi Muñoz y Yosimar Lucas Mamani del Centro de Rehabilitación Renacer, ubicado en la Calle Aroma, entre 6 de Octubre y La Paz.

Ambos internos fueron condenados por violación con agravante, según la Sentencia N.º 01/2022, de fecha 2 de diciembre de 2022, y debían cumplir cuatro años de privación de libertad.

Según la Sgto. María Elena Cortez Martínez, encargada de seguridad del recinto, los internos estaban realizando la evacuación de residuos sólidos hacia la vía pública cuando aprovecharon la presencia del vehículo recolector de basura para escapar, tomando un rumbo desconocido.

En relación con la fuga, la Policía procedió a la aprehensión de dos funcionarios del centro, un mecánico y un abogado, quienes cumplen funciones de educadores. El caso se encuentra en investigación por el delito de “Favorecimiento a la evasión”.

