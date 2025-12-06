“Me dio puñetes y me arrastró del cabello”: mujer denuncia que fue agredida por su expareja

La víctima denunció este viernes a Red Uno que, pese a interponer una demanda por tentativa de feminicidio contra su expareja y contar con días de impedimento y pruebas contundentes de la agresión, incluidas fotografías donde se la ve con los ojos cerrados, el rostro inflamado y el labio partido, el sujeto fue beneficiado con detención domiciliaria.

“Casi por una hora me pegó en mi cuarto. Intenté escaparme por la ventana, intenté abrir la puerta, que estaba con chapa, pero él me volvía a jalar y a golpear. Incluso me metí debajo de la cama para que ya no me golpeara, pero él me sacaba del cabello”, relató la víctima.

El hecho se suscitó en medio de un alto consumo de alcohol. La mujer había ido a su domicilio después de una discusión con su expareja, quien, en estado de ebriedad, llegó a la casa y la golpeó hasta dejarla inconsciente.

La mujer señaló que fueron los inquilinos quienes le salvaron la vida, ya que, tras escuchar los gritos, llamaron a la Policía, la misma fue trasladada a un nosocomio.

Pese a contar con pruebas, un juez habría beneficiado al presunto agresor con detención domiciliaria, lo que desató la indignación de la víctima, quien exige justicia y garantías, dado que el sujeto vive en el mismo barrio.

