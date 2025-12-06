TEMAS DE HOY:
Madre agrede a sus hijos Narcotráfico en Cochabamba tentativa de feminciido

25ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

“Me dio puñetes y me arrastró del cabello”: mujer denuncia que fue agredida por su expareja

La mujer tenía los ojos hinchados, el rostro inflamado y el labio partido, tras ser agredida por su expareja, quien, señaló que, pese a la denuncia y las pruebas, el agresor fue beneficiado con detención domiciliaria.

Red Uno de Bolivia

05/12/2025 21:50

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

La víctima denunció este viernes a Red Uno que, pese a interponer una demanda por tentativa de feminicidio contra su expareja y contar con días de impedimento y pruebas contundentes de la agresión, incluidas fotografías donde se la ve con los ojos cerrados, el rostro inflamado y el labio partido, el sujeto fue beneficiado con detención domiciliaria.

“Casi por una hora me pegó en mi cuarto. Intenté escaparme por la ventana, intenté abrir la puerta, que estaba con chapa, pero él me volvía a jalar y a golpear. Incluso me metí debajo de la cama para que ya no me golpeara, pero él me sacaba del cabello”, relató la víctima.

El hecho se suscitó en medio de un alto consumo de alcohol. La mujer había ido a su domicilio después de una discusión con su expareja, quien, en estado de ebriedad, llegó a la casa y la golpeó hasta dejarla inconsciente.

La mujer señaló que fueron los inquilinos quienes le salvaron la vida, ya que, tras escuchar los gritos, llamaron a la Policía, la misma fue trasladada a un nosocomio.

Pese a contar con pruebas, un juez habría beneficiado al presunto agresor con detención domiciliaria, lo que desató la indignación de la víctima, quien exige justicia y garantías, dado que el sujeto vive en el mismo barrio.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

04:57

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD