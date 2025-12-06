Envían a prisión a tres hombres acusados de secuestrar y agredir a dos adolescentes en Shinahota

Tres hombres fueron enviados con detención preventiva a las cárceles de El Abra, San Antonio y San Sebastián, acusados de los graves delitos de secuestro, violación y agresiones físicas contra dos adolescentes de 13 y 15 años. El hecho atroz ocurrió el pasado domingo 30 de noviembre en el municipio de Shinahota, en el Trópico de Cochabamba.

Según el informe policial, los tres agresores engañaron a las menores para llevarlas a un lugar alejado, donde fueron forzadas a consumir bebidas alcohólicas y vejadas sexualmente en contra de su voluntad.

Brutal agresión y rápida intervención

Las víctimas se resistieron a la agresión sexual, lo que provocó una brutal respuesta por parte de los acusados, quienes las golpearon, mordieron e incluso les provocaron cortes en el rostro.

La Policía actuó de manera rápida, logrando aprehender a los tres agresores en menos de 24 horas y rescatar a las adolescentes.

Tras la investigación inicial, los acusados fueron presentados ante la justicia, que dictaminó su detención preventiva, garantizando que enfrentarán el proceso judicial, recluidos en los diferentes centros penitenciarios de Cochabamba.

Mira la programación en Red Uno Play