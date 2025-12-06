Implicados en el caso Lorgio Saucedo buscan obtener su libertad; la familia pide justicia

Cuatro personas detenidas por la muerte y desaparición de Lorgio Saucedo Méndez, cuyo cuerpo aún no ha sido hallado, buscan obtener su libertad en una audiencia de cesación de la detención preventiva.

El crimen ocurrió hace más de dos meses, y hasta la fecha las autoridades no han logrado localizar los restos de la víctima.

La familia de Saucedo Méndez exige que los presuntos responsables permanezcan en prisión, argumentando que después del hecho habrían intentado darse a la fuga.

Además, las investigaciones revelaron la existencia de un video hallado en el dispositivo móvil de uno de los detenidos, en el que se observa la ejecución de la víctima, lo que incrementa la gravedad del caso y la presión para que se haga justicia.

Las audiencias judiciales se llevarán a cabo en los próximos días, y la resolución sobre la libertad de los cuatro implicados será crucial tanto para la investigación como para la familia de Saucedo Méndez, que continúa esperando respuestas sobre el paradero del cuerpo.

