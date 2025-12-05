INE reporta inflación acumulada de 19,69% hasta noviembre

Los productos con mayor incidencia positiva fueron: carne de res sin hueso, tomate, carne de pollo, carne de res con hueso, almuerzo y plato extra/especial.
05/12/2025 11:40
Escuchar esta nota
El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre de 2025 fue de 0.40%. Con este resultado, la inflación acumulada en los 11 meses del año alcanzó el 19,69%.
Los productos con mayor incidencia positiva fueron: carne de res sin hueso, tomate, carne de pollo, carne de res con hueso, almuerzo y plato extra/especial.
El incremento de 0,40% del IPC registrado en noviembre de 2025 se explica, principalmente, por la variación positiva de los precios en las divisiones de Alimentos y bebidas no alcohólicas; Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar; Bebidas alcohólicas y tabaco; Vivienda y servicios básicos; Salud y Educación.
Mire el cuadro del INE:
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
11:45
12:45
14:00
15:00
16:30
09:30
11:45
12:45
14:00
15:00
16:30