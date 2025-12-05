INE reporta inflación acumulada de 19,69% hasta noviembre

El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a noviembre de 2025 fue de 0.40%. Con este resultado, la inflación acumulada en los 11 meses del año alcanzó el 19,69%.

Los productos con mayor incidencia positiva fueron: carne de res sin hueso, tomate, carne de pollo, carne de res con hueso, almuerzo y plato extra/especial.

El incremento de 0,40% del IPC registrado en noviembre de 2025 se explica, principalmente, por la variación positiva de los precios en las divisiones de Alimentos y bebidas no alcohólicas; Alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar; Bebidas alcohólicas y tabaco; Vivienda y servicios básicos; Salud y Educación.

La variación positiva de 0,40%, registrada en noviembre de 2025, se explica por el incremento de precios reportado en las ciudades capitales y conurbaciones: Tarija 1,61%; Oruro 0,84%; Sucre 0,61%; Trinidad 0,37%; Conurbación La Paz 0,36%; Conurbación Santa Cruz 0,31%; Región Metropolitana Kanata 0,30% y Potosí 0,29%.

Mire el cuadro del INE:

