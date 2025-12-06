Justicia dispone detención domiciliaria para la mujer denunciada por agredir a sus hijos en El Alto

Un lamentable hecho se registró en la ciudad de El Alto, donde una mujer agredió violentamente a su hija de 7 años, dejándola ensangrentada tras golpearla con un palo. Tras ser auxiliada, los médicos determinaron que la menor presenta cinco días de incapacidad.

“Se procedió a la aprehensión de esta señora con apoyo policial; se rescató a la niña y se la trasladó a un centro hospitalario”, informó Cristhian Chipana, director de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de El Alto.

Durante la entrevista, la menor relató que su madre la había golpeado con un palo, evidenciándose además una herida de gran tamaño. Las autoridades señalaron que la niña presenta heridas antiguas, lo que indica que las agresiones físicas habrían sido reiteradas.

Asimismo, buscan localizar al hermano de 11 años, quien habría sido agredido con un cuchillo y se encuentra desaparecido, posiblemente en una provincia cercana, según señaló Chipana.

La madre fue aprehendida y, tras la intervención de la autoridad jurisdiccional, quedó con detención domiciliaria como medida sustitutiva.

