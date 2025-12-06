¿Fin de semana con sol o lluvias? Este es el reporte del clima para Santa Cruz

El fin de semana llega con un clima variable para Santa Cruz, marcado por temperaturas elevadas, alta humedad y probabilidades de lluvias sectorizadas, según el reporte del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, conocido como el 'señor del clima'.

Para este sábado 6 de diciembre, la capital cruceña registrará una mínima de 23°C y una máxima de 33°C, con cielos parcialmente cubiertos y una humedad que elevará la sensación térmica hasta 5°C por encima del valor real, generando una jornada de mucho calor y ambiente pesado.

Provincias Andrés Ibáñez y Norte Integrado

Las provincias centrales y del norte también sentirán el calor. El sábado se esperan mínimas de 22°C y máximas de 34°C, con vientos moderados del sur y cielos entre parcialmente cubiertos y mayormente nublados.

Alpire añadió que en la noche habrá probabilidad de lluvia, especialmente en la capital cruceña, acompañada de un cambio de vientos de sur a norte.

El domingo, las temperaturas oscilarán entre 22°C y 32°C, con lluvias desde la tarde hacia la noche y vientos moderados del norte, manteniendo la sensación térmica alta.

Valles cruceños

En los Valles, el clima será más fresco, con temperaturas previstas entre 12°C y 28°C. Se anuncian vientos moderados del sur, abundante nubosidad y lluvias moderadas y sectorizadas, es decir, distribuidas de forma irregular.

Cordillera

La Cordillera vivirá un fin de semana con mínima de 19°C y máxima de 35°C, cielos parcialmente cubiertos y algunos periodos despejados. Los vientos alternarán entre sur y norte: sur el sábado y norte el domingo. Las lluvias llegarán solo el domingo, también de manera localizada.

Chiquitania

En esta región, el termómetro marcará entre 23°C y 35°C, con nubosidad variable y vientos moderados del norte. Alpire destacó que habrá lluvias sectorizadas tanto sábado como domingo.

Sensación térmica elevada

El Señor del Clima explicó que, aunque las temperaturas serán altas en varios puntos del departamento, será la humedad acumulada en la atmósfera la que hará que la población perciba un calor más intenso.

“La sensación térmica se elevará hasta 5°C más, debido a la humedad”, puntualizó el agrometeorólogo.

