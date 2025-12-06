“No hay detenidos”: Germán Richter cuestiona las investigaciones por corrupción en YPFB

El analista Germán Richter cuestionó las investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción en YPFB y consideró que la salida del país de varias exautoridades y exfuncionarios no sería casual, sino parte de un escenario “estructurado” que, según su visión, habría permitido que personas denunciadas eviten enfrentar procesos en Bolivia.

“No hay ninguno de los que hemos denunciado que esté detenido. Les han dejado que todos escapen”, señaló.

El analista mencionó que algunos de los implicados estarían actualmente en países como Cuba, México o Turquía. A partir de esta observación, Richter puso en duda la legitimidad de la denominada Comisión de la Verdad de Hidrocarburos, afirmando que podría estar orientada a evitar que se establezcan responsabilidades.

“Me da la impresión de que la famosa Comisión de la Verdad de Hidrocarburos no es tal comisión”, dijo. Según sostuvo, podría existir una intención de evitar que alguien asuma responsabilidad: “Lo están arreglando todo para que no exista culpable, para que todo permanezca como está”.

Asimismo, cuestionó que figuras previamente vinculadas a los casos denunciados ya no se encuentren en el país. Entre ellos mencionó a exautoridades como Germán Jiménez, Edgar Montaño.

Richter concluyó advirtiendo que, a su juicio, “todo indica que se van a ir sin ningún problema”, sugiriendo que el sistema mantiene sus estructuras sin cambios sustanciales pese a la reducción de utilidades en el sector.

