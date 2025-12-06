“Muestra el poderío económico que tienen”: Luciana Campero cuestiona salida de Armin Dorgathen del país

Tras la fuga de Armin Dorgathen, expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), investigado por presuntas irregularidades, incluida la cuestionada empresa Botrading y la compra de combustible de mala calidad, la exdiputada de Comunidad Ciudadana, Luciana Campero, quien impulsó la denuncia original, emitió duras declaraciones, señalando complicidad y una "estructura corrupta" heredada.

Campero cuestionó la inacción de las autoridades de control y la facilidad con la que Dorgathen pudo evadir el país, a pesar de las alertas y la existencia de una ley que obliga al arraigo de exautoridades.

Fuga y señales de corrupción

La exdiputada lamentó que Dorgathen haya logrado salir del país a pesar de la Ley 1352, que establece el arraigo obligatorio para exautoridades, y los controles fronterizos anunciados por Interpol.

"No sé si hay complicidad, sino más bien esto muestra el poderío económico que tienen, por supuesto, por los actos de corrupción que se han llevado adelante en su gestión", afirmó Campero.

Campero señaló que la evasión del expresidente de YPFB es una señal clara de culpabilidad.

"Lo que alarma y sorprende es que si se ha mostrado señales de que hay una justicia transparente, este señor, si no hubiera cometido ningún acto de corrupción o delito, no se hubiera ido de Bolivia, pero estas son señales más que claras para entender que el botín político y económico del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) desde YPFB ha sido la compra de carburante supuestamente subvencionado a través de Botrading", aseveró.

Críticas a la ANH y al expresidente Arce

La exdiputada amplió el alcance de la responsabilidad, señalando al expresidente Luis Arce y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Campero recordó que su denuncia de 2023 no solo abarcaba a Dorgathen, sino también al exdirector de la ANH, Germán Jiménez, quien "había autorizado esta compra de combustible".

Respecto a la responsabilidad del expresidente Arce, Campero aseguró que él "conocía y creó" el esquema.

"La irresponsabilidad incluso nace desde el gobierno de Luis Arce, porque cuando Luis Arce seguía siendo presidente, este señor Dorgathen ya tenía una orden de aprehensión para ser investigado en el departamento de Tarija. Él (Luis Arce) desde el Ministerio de Economía armó todo este esquema de corrupción y la corrupción estalla y empieza a llevarse adelante en la gestión de Luis Arce ya como presidente y no ministro de Economía. Él conocía los contratos, la calidad del carburante que se compraba, además de eso la logística que implicaba traer este carburante y lo caro que era", detalló.

Finalmente, la denunciante apuntó directamente al exdirector de la ANH, Germán Jiménez.

"El señor Germán Jiménez... tenía la lapicera para desautorizar esa compra, carburante de malísima calidad, la basura de la basura del mundo a Bolivia con el precio más alto como si fuera de excelente calidad, debería haber sido rechazada esa compra, pero lastimosamente no ocurrió así", agregó.

Campero sostuvo que la falla en la fiscalización recae en la falta de control, la Contraloría y, principalmente, en la Fiscalía General.

Mira la programación en Red Uno Play