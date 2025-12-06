“Cero tolerancia a la corrupción”: comandante anuncia cambios en la Policía

El comandante general de la Policía Boliviana, Gral. Mirko Sokol, explicó este viernes en el programa Que No Me Pierda, la serie de medidas para erradicar la corrupción dentro de la institución y fortalecer la relación con la ciudadanía, en el marco de la posesión de nuevos comandantes departamentales y directores nacionales.

“Hemos dado órdenes directas, verbales y escritas, de que está total y absolutamente prohibido cualquier tipo de cobro a la ciudadanía o al interior de la propia institución policial”, afirmó Sokol.

La medida incluye la reestructuración de comisarías irregulares, la eliminación de operativos que facilitaban la extorsión y la modernización tecnológica de la policía.

Entre las iniciativas, destacó la creación de la Oficina de Control Interno Operativo dentro de la Dirección de Investigación Policial Interna, encargada de supervisar los lugares más sensibles.

“Estos malos policías que solían proteger a grupos criminales están siendo retirados, y si se puede establecer algún tipo de responsabilidad, enviados a procesos penales o disciplinarios”, agregó.

El comandante también explicó la importancia de la participación ciudadana: “Cualquier ciudadano que sea sorprendido tratando de cometer actos de corrupción, de corromper a los policías, y el policía que acepte este ofrecimiento, van a ser enviados a procesos tanto penales como disciplinarios”.

En cuanto a los uniformes y la seguridad pública, anunció que se implementarán nuevas leyes: “Queremos también presentar una ley del uso de la fuerza y convertir el reglamento de uniformes en ley, para que no se susciten hechos como los que hemos visto de falsos policías”.

Sobre la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, Sokol enfatizó: “Todos los casos son importantes para nosotros y serán ejecutados en coordinación con el Ministerio Público y los órganos judiciales competentes. No hay casos especiales, la ley se aplica por igual”.

