Primer aspirante al TSE vuelve a intentarlo: va por su sexta postulación

Teodomiro Torres, de Potosí, se convirtió este viernes en el primer postulante al cargo de vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), luego de entregar parte de la documentación ante la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Dijo que retoñará en la tarde para completar todos los requisitos para habilitar su postulación.

Torres, contador general y auditor financiero, señaló en un contacto con la prensa que esta es la sexta vez que se presenta al proceso de selección. Comentó que en todas las convocatorias anteriores llegó hasta la última fase, pero fue descartado en la votación de los dos tercios en la Asamblea.

La Comisión Mixta comenzó este viernes la recepción de postulaciones, un proceso que se extenderá hasta el lunes 8 de diciembre. La inscripción se realiza mediante un libro de actas notariado, en horarios de 08:30 a 18:00 este viernes y el lunes, mientras que durante el fin de semana la atención será hasta el mediodía.

