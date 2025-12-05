Personas con capacidades diferentes se reúnen con autoridades de Gobierno tras jornada tensa en plaza Murillo

Un grupo de personas con capacidades diferentes, acompañado por sus familiares, logró ingresar este viernes a la Casa Grande del Pueblo para sostener una reunión con autoridades del Gobierno, luego de una jornada marcada por tensiones en inmediaciones de la plaza Murillo.

Horas antes del encuentro, los familiares de las personas con discapacidad protagonizaron forcejeos con efectivos policiales, exigiendo que se atienda su solicitud de diálogo. La movilización se concentró en los accesos al centro político del país, donde los manifestantes reclamaron una respuesta inmediata ante sus preocupaciones institucionales.

Motivo de la protesta

La molestia del sector surgió tras el reciente traslado de la oficina de apoyo a las personas con discapacidad, que anteriormente dependía del Ministerio de la Presidencia y que, mediante una reestructuración administrativa, pasó al Ministerio de Salud.

Los movilizados expresaron su temor de que esta modificación reduzca el nivel de acompañamiento que recibían, especialmente en la gestión de trámites, apoyo logístico y coordinación para programas de asistencia. Aseguran que el cambio podría debilitar la articulación institucional que, hasta ahora, les permitía acceder con mayor rapidez a servicios y gestiones estatales.

