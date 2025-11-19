TEMAS DE HOY:
niña asesinada en Chulumani 15 heridos Violación

23ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

“Es muy duro”: El llanto desconsolado del DT de Honduras, tras no clasificar al Mundial (Video)

El empate ante Costa Rica dejó a Honduras sin posibilidades de clasificar al próximo Mundial, provocando la emotiva reacción del entrenador colombiano.

Martin Suarez Vargas

19/11/2025 10:27

Reinaldo Ruedas entrenador del seleccionado de Honduras. Foto: Internet.

Escuchar esta nota

Honduras quedó fuera del Mundial 2026 tras empatar 0-0 frente a Costa Rica, resultado que eliminó cualquier opción de acceder al torneo. El equipo dirigido por Reinaldo Rueda necesitaba la victoria para aspirar al repechaje, pero la igualdad en la última jornada definió su eliminación y el segundo lugar del grupo.

El boleto histórico fue para Haití, que venció a Nicaragua y logró clasificar al campeonato mundial. Ante esta situación, Rueda no pudo contener la emoción y se mostró visiblemente afectado durante la conferencia de prensa, pidiendo disculpas a los aficionados por no haber logrado el objetivo.

“Es un momento muy difícil. El fútbol nos recuerda que hay que jugar cada partido con humildad y entrega”, expresó el colombiano entre lágrimas, reconociendo que, aunque se hizo un buen trabajo, no fue suficiente frente a un grupo competitivo. Rueda lamentó además que la eliminación se haya decidido por detalles mínimos, destacando la dureza de la competencia.

Con la confirmación de Honduras fuera del Mundial, Panamá y Curazao aseguraron su participación directa, mientras que Jamaica avanzó al repechaje interconfederativo, que se disputará en marzo del próximo año.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD