“Es muy duro”: El llanto desconsolado del DT de Honduras, tras no clasificar al Mundial (Video)

Honduras quedó fuera del Mundial 2026 tras empatar 0-0 frente a Costa Rica, resultado que eliminó cualquier opción de acceder al torneo. El equipo dirigido por Reinaldo Rueda necesitaba la victoria para aspirar al repechaje, pero la igualdad en la última jornada definió su eliminación y el segundo lugar del grupo.

El boleto histórico fue para Haití, que venció a Nicaragua y logró clasificar al campeonato mundial. Ante esta situación, Rueda no pudo contener la emoción y se mostró visiblemente afectado durante la conferencia de prensa, pidiendo disculpas a los aficionados por no haber logrado el objetivo.

“Es un momento muy difícil. El fútbol nos recuerda que hay que jugar cada partido con humildad y entrega”, expresó el colombiano entre lágrimas, reconociendo que, aunque se hizo un buen trabajo, no fue suficiente frente a un grupo competitivo. Rueda lamentó además que la eliminación se haya decidido por detalles mínimos, destacando la dureza de la competencia.

Con la confirmación de Honduras fuera del Mundial, Panamá y Curazao aseguraron su participación directa, mientras que Jamaica avanzó al repechaje interconfederativo, que se disputará en marzo del próximo año.

