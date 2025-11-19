Álvaro Peña anuncia demanda y acusa mala gestión en Oriente Petrolero

La salida de Álvaro Peña como director técnico de Oriente Petrolero no pasó desapercibida. El entrenador dejó fuertes declaraciones contra la dirigencia refinera, en especial contra la presidenta Gisela Aguilar, y confirmó que iniciará una demanda legal por incumplimiento contractual.

Tras su desvinculación, Peña explicó que el club le adeuda dos cuotas salariales. Según relató, su pedido fue simple: “Lo único que pedimos cuando hablamos con la presidenta era que nos pague un mes y el otro mes en diciembre porque nos deben dos cuotas”. Sin embargo, aseguró que la institución no cumplió con el acuerdo.

El técnico señaló que el contrato estipulaba compensaciones mutuas en caso de ruptura, pero afirmó que Oriente Petrolero no respetó lo pactado. “En resumidas cuentas, el club me debe cuatro cuotas. No nos pagaron ni una, entonces vamos a optar por lo que tenemos que hacer, por la vía legal, no queda otra. La presidenta me dijo que no tenía dinero”, declaró.

Peña fue especialmente crítico con la titular del club, a quien acusó de no tener conocimiento del ámbito futbolístico. “Si ustedes analizan esto, es político. ¿Qué hace una persona que no sabe absolutamente nada de fútbol en una institución?”, cuestionó al ser consultado sobre a quién dirigían sus críticas.

También reprochó que no le permitieran ingresar a la sede para retirar sus pertenencias. “Es un tema de respeto. Nos quedamos aquí y no nos dejan entrar. Seguridad del club nos impidió el paso”, denunció.

El entrenador aseguró que su demanda no responde a motivos económicos, sino a un asunto de dignidad: “Gracias a Dios tengo trabajo y tengo plata. Yo nunca estoy yesca. Esto es por respeto”.

Al cerrar su declaración, el exentrenador advirtió que el club corre riesgo de caer en una crisis institucional similar a la vivida por San José de Oruro o Wilstermann. “Están buscando deuda para que pase lo que pasó con San José o lo que está pasando con Wilstermann. El fútbol se está manejando así: es político”, concluyó.

