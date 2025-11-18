Víctor Hugo ‘Copito’ Andrada es el nuevo DT de Oriente Petrolero

El club deportivo Oriente Petrolero tiene nuevo director técnico para lo que resta de la competencia del fútbol boliviano, se trata del entrenador Víctor Hugo Copito Andrada, quien estaba vinculado a Ciudad Nueva Santa Cruz Academia y ahora comandará al Albiverde.

El plantel refinero hizo oficial la contratación de Víctor Hugo 'Copito' Andrada como su nuevo entrenador. La decisión se tomó luego de la cesación de Álvaro Peña, quien fue eliminado con el plantel de la Copa Bolivia a manos de Nacional Potosí en el estadio Real Santa Cruz (tras igualar 1-1 en la vuelta y caer 1-3 en el duelo de ida disputado en el Víctor Agustín Ugarte).

Con la presentación de 'Copito' Andrada, el equipo se fija dos objetivos principales: clasificar a la Copa Libertadores o a la Sudamericana, y lograr un triunfo ante Blooming en el último clásico cruceño del año.

