TEMAS DE HOY:
Policía Donaciones Vallegrande

26ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Víctor Hugo ‘Copito’ Andrada es el nuevo DT de Oriente Petrolero

Tras la desvinculación de Álvaro Peña, el plantel Albiverde tiene nuevo entrenador para lo que resta de la temporada.

Martin Suarez Vargas

18/11/2025 11:53

Víctor Hugo 'Copito' Andrada, nuevo entrenador de Oriente Petrolero. Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz, Bolivia.

Escuchar esta nota

El club deportivo Oriente Petrolero tiene nuevo director técnico para lo que resta de la competencia del fútbol boliviano, se trata del entrenador Víctor Hugo Copito Andrada, quien estaba vinculado a Ciudad Nueva Santa Cruz Academia y ahora comandará al Albiverde.
El plantel refinero hizo oficial la contratación de Víctor Hugo 'Copito' Andrada como su nuevo entrenador. La decisión se tomó luego de la cesación de Álvaro Peña, quien fue eliminado con el plantel de la Copa Bolivia a manos de Nacional Potosí en el estadio Real Santa Cruz (tras igualar 1-1 en la vuelta y caer 1-3 en el duelo de ida disputado en el Víctor Agustín Ugarte).

Con la presentación de 'Copito' Andrada, el equipo se fija dos objetivos principales: clasificar a la Copa Libertadores o a la Sudamericana, y lograr un triunfo ante Blooming en el último clásico cruceño del año.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD