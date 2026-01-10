La historieta robada a Nicolas Cage que acaba de hacer historia

El mundo del coleccionismo ha quedado atónito tras la venta récord de una copia del primer ejemplar de Action Comics por 15 millones de dólares. Esta pieza histórica es la misma que le fue arrebatada a Nicolas Cage durante un asalto en su casa en el año 2000.

Tras permanecer oculto por más de una década, el ejemplar fue recuperado milagrosamente en 2011 y vendido poco después por el actor. Hoy, esta historieta que originalmente costaba 10 centavos ha pulverizado el récord anterior de 9 millones de dólares en una subasta privada.

Vincent Zurzolo, líder de Metropolis Comics, calificó este ejemplar como el "Santo Grial" absoluto para cualquier amante del noveno arte. Sin la irrupción de Superman en 1938, la industria de los superhéroes y leyendas como Batman simplemente no existirían.

Expertos aseguran que el misterioso robo, donde el cómic estuvo oculto bajo una cama por años, impulsó su estatus de icono cultural. Al igual que el robo de la Mona Lisa en 1911, este incidente transformó una obra valiosa en un símbolo inalcanzable de la cultura pop.

Aunque Nicolas Cage lo adquirió originalmente por 150,000 dólares, el valor del ejemplar se disparó tras su mediática desaparición y rescate. Actualmente, tanto el vendedor como el nuevo propietario han decidido mantener su identidad bajo estricto anonimato.

Mira la programación en Red Uno Play