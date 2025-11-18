Irak clasificó al repechaje en representación de Asia tras un dramático duelo contra Emiratos

La selección iraquí se convirtió en la cuarta clasificada al minitorneo que otorgará los dos últimos boletos al Mundial. La gesta se concretó tras un duelo cargado de dramatismo, en el que disputaron 10 minutos de prórroga y lograron el tanto del triunfo en la última acción del partido.

Emiratos Árabes abrió el marcador a los 7 minutos del segundo tiempo, pero el local igualó a los 21'. Cuando parecía que el encuentro se iba a un alargue, el dueño de casa encontró el gol definitivo: Amir Al-Amnari anotó de penal a los 107 minutos (17 minutos de adición), sellando el 2-1 y la clasificación de Irak al repechaje asiático.

El cuadro del repechaje ya cuenta con cuatro selecciones confirmadas: Bolivia por Conmebol, Nueva Caledonia por Oceanía, República Democrática del Congo por África e Irak por Asia. Solo restan los dos cupos de Concacaf, que se definirán este martes en la última fecha de las eliminatorias. De allí saldrán los rivales con los que Irak compartirá el minitorneo decisivo rumbo al Mundial de Norteamérica.

Mira la programación en Red Uno Play