Una usuaria de X (antes Twitter) compartió hace pocos días una conversación de WhatsApp que terminó convirtiéndose en viral, acumulando miles de reacciones y comentarios en la red social de Elon Musk.

Todo comenzó con un tuit que se volvió tendencia: “Ojo con decirle a un hombre hoy en día que vives sola, porque te quieren invitar a salir a tu casa y cenar con tu comida”. La publicación superó los 40 millones de visualizaciones y 48 mil “Me gusta”, y despertó que miles de mujeres compartieran historias similares.

Siguiendo esa tendencia, la joven publicó capturas de pantalla del chat que mantuvo con un chico al que finalmente bloqueó. La conversación empezó con un aparentemente inocente mensaje: “¿Guapa, y si hoy hacemos cena y cenamos en tu casa?” Sorprendida, ella respondió: “Ey, hola. ¿En mi casa?” A lo que él replicó: “Sí, así puedo hacer crítica de tus habilidades culinarias”.

Ella, sin muchas ganas de seguir la conversación, respondió un seco: “Ah…”. Pero el chico insistió: “¿Qué te parece?” Intentando darle una oportunidad, ella propuso: “Bueno… podemos quedar y hacemos vermut. Y luego vamos a comprar para cocinar”.

“¡Deberías dar gracias!”: El insólito chat de un ‘invitado’ a cenar (WhatsApp). Foto: X/@Pat_Esponja

Ahí fue cuando la situación dio un giro inesperado. El joven respondió con incredulidad: “¿A comprar? ¿Tienes la nevera vacía?” Cansada del planteamiento, la joven estalló: “No, no tengo la nevera vacía. ¿Qué esperas… venir a mi casa, que cocine yo y que use lo que tengo para cocinarte a ti, y que tú no aportes nada?”

Su respuesta dejó al chico descolocado, quien replicó: “Con mi presencia…” La tensión escaló hasta que ella lo dejó claro: “Lo de mi casa ya no me convencía. Que pretendas venir, que yo cocine, no aportar ni una bolsa de cacahuates y que me lo presentes como un planazo… lo ha rematado todo”.

Él, lejos de entender, respondió: “Vamos que solo buscas que te inviten a cenar. Deberías dar gracias de que quiera ir a tu casa”. Finalmente, la joven bloqueó al chico y la conversación llegó a su fin, convirtiéndose en un ejemplo más de las extravagantes interacciones que se viralizan en redes sociales y del absurdo que, a veces, puede esconderse detrás de una simple invitación a cenar.

“¡Deberías dar gracias!”: El insólito chat de un ‘invitado’ a cenar (WhatsApp). Foto: X/@Pat_Esponja

Mira la programación en Red Uno Play