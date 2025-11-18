VIDEO: Camión se quedó sin frenos, volcó y 23 vacas corrieron descontroladas

La tarde del lunes se volvió un verdadero caos en la Ruta 38, a la altura de La Falda, cuando un camión que transportaba ganado volcó y dejó a 23 vacas sueltas, desatando una escena tan insólita como peligrosa en Villa Giardino, Córdoba (Argentina).

Eran cerca de las 14:30 cuando el vehículo que había salido desde La Rioja y tenía como destino final Santa Fe perdió los frenos en plena bajada. Según las primeras investigaciones, el conductor, al verse encerrado entre un colectivo interurbano y una camioneta, intentó maniobrar por el medio para evitar una tragedia, pero terminó chocando a ambos y volcando de costado.

Lo que siguió fue una postal difícil de creer: animales corriendo desorientados por la ruta, por las calles laterales e incluso entrando en patios ajenos, mientras bomberos, policías y vecinos intentaban guiarlos como podían.

En uno de los videos difundidos se observa a varios hombres tratando de acorralar a las vacas, que avanzan sin rumbo mientras los vehículos frenan de golpe para evitar nuevos accidentes.

“Un desastre… me rompió todo el baúl”, lamentó uno de los pasajeros de la camioneta afectada, aún sorprendido por la magnitud del impacto, según reportó el medio cordobés La Voz. Aunque los daños materiales fueron considerables, no se registraron heridos de gravedad, algo casi milagroso dadas las circunstancias.

Para evitar que el ganado siguiera dispersándose, los animales fueron trasladados temporalmente al patio de un hotel cercano, donde quedaron resguardados hasta que llegara otro transporte. Agentes de Guardia Local, bomberos de Villa Giardino y efectivos de la Policía de Córdoba trabajaron durante horas para liberar la ruta, controlar a los animales y restaurar el tránsito en la zona.

El episodio terminó sin víctimas, pero dejó una escena que difícilmente olvidarán quienes la presenciaron: una ruta colapsada, choques cruzados y más de veinte vacas corriendo como si la ciudad fuera un enorme corral improvisado.

Mira el video:

