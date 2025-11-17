¡Desgarrador! Le quitan la vida a niña de cuatro años que marchó contra la violencia | VIDEO

La comunidad de Huichitan (México) despide entre lágrimas a Noelia Daylen, una niña de apenas 4 años, quien hace meses marchó con una manta que decía: “Las niñas no se tocan”. Hoy, la violencia que azota al país le arrebató la vida de manera brutal.

Según la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), el 10 de noviembre Noelia salió de su casa acompañada de su madre, Adilene “G.L.”, de 21 años. Horas después, un ataque armado en la avenida Vicente Guerrero, a la altura de la agencia Guiguyita, dejó un saldo de tres muertos: su madre, otra joven identificada como K.V.S., y un hombre, C.E.A.M. Tras el ataque, la menor desapareció y se activó la Alerta Amber, movilizando a autoridades estatales y federales con drones, binomios caninos y operativos en caminos rurales y viviendas cercanas.

La tarde del 11 de noviembre, el peor de los presagios se confirmó: Noelia fue hallada sin vida dentro de un domicilio de la Colonia La Planta. En el lugar fueron detenidas tres mujeres, identificadas como R.E.B.N., originaria del Estado de México, y M.G.S.P. y R.I.P.G., ambas de Chiapas. Las autoridades indicaron que las detenidas están bajo investigación por la desaparición y muerte de la niña, sin descartar vínculos con una célula delictiva que opera en la región.

El hallazgo ha generado una ola de indignación en redes sociales y pronunciamientos de carácter nacional. Activistas y líderes políticos han condenado el crimen y exigido justicia. Alejandro Moreno, dirigente del PRI, manifestó: “Los mexicanos estamos indignados. Estamos escandalizados, no nos vamos a quedar callados”. La activista Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, señaló: “Encontraron en Oaxaca el cuerpecito sin vida de Noelia, solo tenía 4 años… Su único ‘error’ fue haber nacido en estos tiempos donde el crimen se siente dueño de nuestra vida”.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, expresó su pesar y reiteró que se hará todo lo posible para que este crimen no quede impune: “Ella era una víctima inocente; su pérdida nos duele profundamente y refuerza nuestro compromiso de que este crimen no quede impune”.

Hasta el 10 de noviembre, de acuerdo con la colectiva feminista Ges Mujer “Rosario Castellanos”, 74 mujeres habían sido asesinadas de manera violenta en Oaxaca, la mayoría de los casos permanecen impunes. La muerte de Noelia Daylen pone nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de la niñez y la urgente necesidad de políticas que protejan a los más indefensos.

Hoy, Juchitán de Zaragoza llora a Noelia, una niña que había alzado su voz contra la violencia y que hoy se ha convertido en símbolo de la impunidad que aún domina muchos crímenes en México.

