“¡Presentí que mi hija estaba en peligro!”: Intento de rapto sacude al barrio San Jorge en el Plan 3.000

Una madre vivió momentos de terror este domingo en el barrio San Jorge, zona del Plan 3.000, cuando un hombre intentó raptar a su hija de 13 años, que se encontraba sentada frente a su casa.

Según relató la mujer, algo en su instinto la alertó justo cuando el sujeto se acercaba a la menor con intenciones de toques impúdicos. “Pasó por mi lado y, como madre, sentí que algo iba a pasar con mi hja. Me detuve y él vio a mi niña sola y se fue directo hacia ella”, afirmó.

El padre de la menor y vecinos reaccionaron rápidamente y lograron detener al sospechoso antes de que pudiera escapar, entregándolo a la Policía. La menor, visiblemente afectada, fue resguardada por su familia.

“La niña está bien, pero estoy angustiada y no me siento segura en mi barrio. Pido que esto no quede impune y que las autoridades garanticen la seguridad de nuestros hijos”, denunció la madre.

El aprehendido se encuentra bajo custodia policial mientras se formaliza la denuncia por tentativa de rapto. La madre expresó su temor de que el sujeto, quien será evaluado por posibles problemas mentales, pueda volver a actuar, generando alarma entre los vecinos del barrio.

Las autoridades locales y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) investigan el caso, mientras que los vecinos exigen medidas que garanticen la seguridad de los niños y adolescentes en la zona.

Mira la programación en Red Uno Play