“¡No podemos ni dormir!”: Denuncian peleas de gallos y descontrol en el Plan 3.000

Un grupo de vecinos del barrio 25 de Diciembre, en Santa Cruz, denuncian el funcionamiento constante de un local donde se realizan peleas de gallos y que, aseguran, se ha convertido en un punto de consumo de alcohol, peleas y desorden que no les permite vivir en tranquilidad. El lugar se encuentra frente a una plaza donde a diario juegan niños, y los habitantes exigen su clausura inmediata.

Según los testimonios, las actividades se desarrollan todos los domingos y martes por la noche, extendiéndose hasta la madrugada. Durante ese tiempo, los vecinos deben soportar gritos, música en alto volumen, peleas y personas en estado de ebriedad que, además, se orinan en la vía pública.

“Ya estamos cansados. Todos los domingos, todos los martes en la noche la bulla. Hay vecinos que ya no saben qué hacer porque hemos llamado a la Policía, hemos llamado a la Alcaldía y no hacen nada. No podemos ni sentarnos afuera de nuestras casas porque el olor a orina es insoportable. Estamos frente a una plaza, aquí hay niños”, denunció una vecina.

Los residentes aseguran que la situación se mantiene pese a repetidas llamadas a las autoridades. Afirman que el local funciona sin control y que pone en riesgo la seguridad del barrio.

“Es increíble que se queden hasta altas horas de la madrugada. Tenemos que escuchar los gritos, las peleas, las borracheras. Es una riña de gallos que se repite siempre y lo único que pedimos es que vengan la Policía y la Alcaldía y lo clausuren, porque ya no podemos aguantar más”, añadió.

Otro vecino expresó preocupación por la presencia de personas en estado de ebriedad en la plaza y cerca de las viviendas. “Los vecinos están molestos. Agradecemos la intervención de la Policía que llegó, pero necesitamos que controlen siempre. Es peligroso. Se orinan en el parque donde juegan los niños y salen totalmente borrachos. Es un riesgo para todos”, dijo.

Los vecinos piden la clausura definitiva del lugar, el patrullaje permanente de la Policía y presencia de la Alcaldía en la zona para garantizar seguridad y respeto a los espacios públicos.

