¡Estaba boca abajo! Hallan a una bebé sin vida en el barrio Paraíso, Santa Cruz

Consternación y dolor en el barrio Paraíso, zona del Avión Pirata en Santa Cruz. Vecinos encontraron este lunes a una bebé recién nacida sin signos vitales en plena vía pública. La pequeña yacía boca abajo, envuelta sólo con un pañal y un gorrito. En su bracito llevaba una etiqueta con el nombre de su madre: Dayana.

El hallazgo fue reportado de inmediato a la Policía, que llegó al lugar junto a personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

De acuerdo con los vecinos, todo indicaría que la bebé habría nacido recientemente, pues aún tenía las huellas propias del procedimiento hospitalario. Cerca del lugar también se encontró una pequeña colchita, lo que hace presumir que primero habría sido dejada junto a un basurero y luego trasladada o movida por terceros.

“Da pena porque es un ser humano también. Estaba con su chulito y su pañalito. Era una niña, no un feto. Se veía que había nacido con vida. ¿Por qué no la enterró o pidió ayuda?”, lamentó una vecina, conmovida hasta las lágrimas.

La Policía abrió una investigación para identificar a la madre y establecer las circunstancias del abandono. Los agentes no descartan que la progenitora haya dado a luz fuera de un centro médico o en condiciones de vulnerabilidad.

Madres de la zona se reunieron en el lugar, algunas llorando, expresando dolor e indignación ante la escena. “Yo soy mamá y me quedé en shock. Me duele en el alma pensar que alguien la dejó así”, añadió otra testigo.

El cuerpo de la bebé fue trasladado a la morgue para realizar la autopsia correspondiente. Las autoridades piden a la población colaborar con cualquier información que permita esclarecer el caso.

