Chofer que causó la tragedia en Morochata no tenía licencia, SOAT ni inspección técnica

El accidente que cobró la vida de 17 personas en Morochata reveló un preocupante cuadro de negligencia y falta de control. De acuerdo con el Acta de Aprehensión emitida por la Policía Boliviana, el conductor Erminio P. O., de ocupación chofer, fue arrestado por la Dirección de Tránsito luego de comprobarse que no portaba licencia de conducir, no contaba con el seguro obligatorio (SOAT) y que el vehículo no había pasado la inspección técnica vehicular desde hace ocho años.

El subdirector de la Unidad de Tránsito de Cochabamba, Nelson Quiroz Soliz, confirmó estos datos y calificó la situación como un hecho de “grave irresponsabilidad” que pudo ser evitado.

“Se ha podido verificar que esta persona no tenía licencia de conducir, el vehículo no contaba con el seguro obligatorio (SOAT) y, además, durante ocho años no realizó la inspección técnica vehicular”, señaló la autoridad policial.

La tragedia, ocurrida el lunes 27 de octubre de 2025, dejó hasta el momento 16 fallecidos y más de 25 personas heridas. Desde Tránsito se informó que las investigaciones continuarán para determinar responsabilidades penales no solo del chofer aprehendido, sino también de los propietarios del vehículo y de las instancias encargadas de la fiscalización.

