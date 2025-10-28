Una policía es la sexta víctima de feminicidio en Potosí

La ciudad de Potosí vuelve a consternarse por un nuevo caso de violencia contra la mujer. Una suboficial de 47 años, miembro de la Policía Departamental, fue hallada sin vida en su domicilio particular, ubicado en la calle Bustillos de la zona central. Este hecho constituye el sexto feminicidio registrado en ese departamento en lo que va del año.

El Fiscal Departamental, Gonzalo Aparicio, confirmó que la víctima brindaba servicios de seguridad en la Fiscalía Departamental de Potosí y que su cuerpo fue encontrado por personal del área de Trabajo Social de la Policía, luego de que la suboficial no se presentara a sus labores.

“Lamentablemente, hoy nos toca informar el deceso de una persona de sexo femenino, lo que vendría siendo el sexto caso de feminicidio en nuestro departamento”, señaló Aparicio.

Según las primeras investigaciones, la muerte habría ocurrido entre la 1 y 2 de la madrugada del sábado 25 de octubre. La víctima fue encontrada en la tercera planta de su domicilio, tendida boca abajo, y la autopsia preliminar determinó asfixia por sofocación como causa de muerte. También se evidenciaron lesiones compatibles con un ataque violento.

El Fiscal Aparicio indicó que ya se tiene identificado al probable autor del hecho y que se ha emitido una resolución de aprehensión, cuya ejecución está siendo coordinada con la Policía Departamental de Potosí. Por razones de investigación, los datos del presunto responsable se mantienen bajo reserva.

Asimismo, se reporta que el teléfono celular de la víctima no fue hallado en el lugar, lo que abre la posibilidad de que esté en poder del agresor, aunque esta hipótesis está aún en investigación.

El caso ha generado consternación en la población y en las filas policiales, mientras las autoridades intensifican la búsqueda del responsable para hacer justicia.

Mira la programación en Red Uno Play