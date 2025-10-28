Morochata: Conozca el reporte médico de los heridos en el embarrancamiento

Tras el accidente ocurrido en Morochata, Cochabamba, los heridos fueron trasladados a la Clínica Santa Rita en el municipio de Quillacollo, donde actualmente nueve personas permanecen internadas bajo estricta supervisión médica.

El responsable de la clínica, informó que “para el día de hoy, nuestros pacientes han presentado una favorable respuesta evolutiva. La menor que fue intervenida anoche por neurocirugía se está recuperando satisfactoriamente”.

Entre los pacientes se encuentra una adulta de 45 años que ingresó con trauma de columna dorsal y pronóstico reservado. Según el médico, “esta paciente podría requerir ser trasladada al Hospital Viedma, estamos a la espera de las indicaciones del neurocirujano”.

El reporte oficial destacó que, a pesar de la gravedad de algunos casos, la mayoría de los pacientes presentan mejoras y se mantiene un monitoreo constante de su evolución. La clínica sigue recibiendo actualizaciones sobre el estado de salud de los heridos, mientras las familias permanecen a la espera de noticias positivas.

