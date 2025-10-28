Un hecho ha conmocionado Oruro en las últimas horas, luego de que una mujer intentara envenenar a su esposo e hija de 13 años de edad utilizando una bebida adulterada con raticida.

La acusada fue cautelada por el delito de asesinato en grado de tentativa y, tras una audiencia, el juez dispuso detención preventiva por tres meses en el penal de La Merced de Oruro.

Así descubrieron el hecho:

El hecho ocurrió el 25 de octubre en una vivienda ubicada en la zona de Circunvalación, Oruro.

Según el relato de los afectados, la mujer preparó una infusión en horas de la mañana para dáselas a su esposo y su hija.

Tras ingerir la bebida, ambos comenzaron a presentar mareos, debilidad, visión borrosa y pérdida de conciencia.

En los videos de seguridad, se puede ver a la menor que sale arrastrándose de la vivienda, notablemente afectada, y tras intentar caminar, cae al suelo.

Con lo que le quedaba de fuerza, la menor de 13 años logra avanzar arrastrándose por la acera mientras intentaba encontrar ayuda para ella y su padre.

Finalmente, se ve a la menor caer al suelo y momentos después es encontrada por un vecino que esperaba en el domicilio de al lado.

Aún escéptico por lo que veía, el vecino logra socorrer a la menor y con otras personas la trasladan a un centro médico.

