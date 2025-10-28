“Para que olvide a su enamorado”: madre llevó a su hija a una “limpia” y el curandero la abusó

Un curandero con discapacidad física fue aprehendido por la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de Montero, tras ser denunciado por el presunto delito de violación contra una adolescente de 16 años. El hecho ocurrió en la zona de Guabirá, donde el acusado realizaba rituales espirituales que atraían a decenas de personas en busca de ayuda.

Según el reporte policial, la madre de la víctima llevó a la menor al domicilio del curandero con la intención de que este le ayudara a “olvidar a su enamorado”, ya que no aprobaba dicha relación. En el lugar, el hombre condujo a la adolescente a un ambiente cerrado, donde inició un ritual conocido como “limpia espiritual”.

Fue en ese momento que, según la denuncia, el sujeto descendió de su silla de ruedas y cometió el abuso sexual, alegando que “era parte del ritual de los dioses”.

La madre, al enterarse del vejamen, acudió de inmediato a la Felcv para formalizar la denuncia. La Policía actuó y procedió a la aprehensión del acusado, quien fue presentado ante una juez cautelar.

La autoridad judicial determinó su detención preventiva en el Centro de Readaptación Productiva de Montero (Cerprom) por un plazo de 120 días, mientras se desarrollan las investigaciones.

Mira la programación en Red Uno Play