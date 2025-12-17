¿Quiénes son los reos brasileños de alta peligrosidad que escaparon de Chonchocoro?

La fuga de dos ciudadanos brasileños del penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, encendió las alarmas de las autoridades bolivianas, debido al alto perfil criminal de los prófugos y su presunta vinculación con organizaciones del crimen organizado internacional.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, confirmó que se trata de reos con un amplio prontuario delictivo, involucrados en delitos de extrema gravedad. “Uno de los autores, en este caso, que ahora se encuentran lamentablemente prófugos, habría sido también el autor de un hecho violento dentro del penal de Palmasola, donde un recluso perdió la vida”, señaló la autoridad.

Zeballos explicó que ambos evadidos cuentan con antecedentes por crimen organizado, delitos relacionados con la Ley 1008 y delitos de lesa humanidad, como asesinatos. Añadió que, de manera inmediata, se coordinó con el fiscal departamental de La Paz, instancia que abrió una investigación de oficio por el delito de evasión, con el objetivo de dar con el paradero de los fugitivos.

Los prófugos fueron identificados como Jangledson de Oliveira, alias ‘Nem da Gerusa’, y Óscar Junior Terra Días de Floriano, ambos de nacionalidad brasileña y señalados como miembros activos del Primer Comando de la Capital (PCC), una de las facciones criminales más temidas de la región.

El perfil de ‘Nem da Gerusa’

Jangledson de Oliveira, de 37 años, no es un reo común. Según la Fiscalía de Brasil, es uno de los altos líderes del Comando Vermelho. En su país enfrenta al menos nueve procesos por asesinato, entre ellos la muerte de una pareja por la pérdida de un cargamento de droga.

En Bolivia, es señalado como el autor intelectual del secuestro y asesinato de Willi Pedraza Rivero, ocurrido en 2022. La víctima recibió 13 disparos y fue enterrada en una fosa clandestina. Oliveira fue capturado el 13 de noviembre en Guayaramerín, tras intentar huir por los techos, pocos días después de un megaoperativo en Río de Janeiro que dejó más de 130 fallecidos.

Reportes de la Policía brasileña indican que ‘Nem da Gerusa’ era el encargado de coordinar rutas internacionales de narcotráfico, utilizando a Bolivia como punto estratégico para el traslado de drogas.

Un historial violento en cárceles bolivianas

El segundo fugitivo, Óscar Junior Terra Días de Floriano, llevaba seis años recluido en Bolivia y había protagonizado un violento episodio el pasado 15 de noviembre, cuando confesó su participación en el asesinato de Remberto López dentro del penal de Palmasola.

López estaba vinculado con el asesinato del juez del Trópico, Wilber Marcial Cruz Arancibia, y su muerte fue considerada un ajuste de cuentas dentro del recinto penitenciario. Este hecho motivó que la seguridad de Terra Días fuera reforzada antes de su traslado a Chonchocoro, desde donde finalmente logró fugar.

