Maltrato extremo: trasladaban perros peligrosos y aves sin control sanitario en Cochabamba

Un grave caso de maltrato animal fue detectado tras la intervención de un transporte que trasladaba perros considerados potencialmente peligrosos y aves de traspatio en condiciones inadecuadas, vulnerando la normativa sanitaria y de protección animal.

Según informó Diego Prudencio, responsable de Zoonosis, la intervención se realizó luego de recibir múltiples denuncias ciudadanas a través de distintos canales. En el lugar se constató que ninguno de los seis canes contaba con vacunación antirrábica, ni con documentación zoosanitaria, lo que representa un riesgo directo para la salud pública.

Además, uno de los perros presentaba cortes en las orejas con fines estéticos, los cuales habrían provocado un cuadro infeccioso e inflamatorio, evidenciando la ausencia total de atención veterinaria.

“Hay la presencia de varios perros presuntamente peligrosos trasladados a otro departamento por una persona que no cuenta con ningún documento zoosanitario. Esto pone en riesgo la salud pública por la rabia urbana. Además, se estarían transportando aves de traspatio sin antecedentes sanitarios, lo que nos obliga a derivar el caso al SENASAG por la alerta de influenza aviar”, explicó Prudencio.

El funcionario lamentó las condiciones en las que eran trasladados los animales, señalando que los canes estaban encerrados en cajas pequeñas, sin espacio para moverse libremente.

“Uno de los ejemplares tiene un corte innecesario en las orejas, solo con fines estéticos. Esa herida no está cerrada y presenta infección. No creemos que haya sido realizado por un médico veterinario”, agregó.

Ante la gravedad del caso, se dio parte a la Policía Forestal y de Medio Ambiente (POFOMA), cuyos efectivos se hicieron presentes en el lugar y trasladaron al responsable a dependencias policiales.

El hecho será procesado bajo la Ley 700, que sanciona los actos de crueldad y maltrato animal, además de otras normativas vigentes que prohíben el transporte de canes en estas condiciones. Las autoridades anunciaron que se aplicarán las sanciones correspondientes.

