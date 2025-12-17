La fuga de dos ciudadanos brasileños del penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, ha encendidos las alarmas, porque no se trata de reclusos comunes. De Olivera Jangledson y Óscar Junior Terra Días de Floriano son señalados como miembros activos del Primero Comando de la Capital (PCC), la facción criminal más temida de la región.

‘Nem da Gerusa’: El cerebro logístico del Comando Vermelho

Jangledson de Oliveira (37 años), conocido en el mundo del hampa como ‘Nem da Gerusa’, no es un miembro cualquiera. Según la Fiscalía de Brasil, es uno de los altos líderes del Comando Vermelho.

En Brasil tiene 9 procesos por asesinato. Se le atribuye la muerte macabra de una pareja por la pérdida de un cargamento de droga.

En Bolivia, es señalado de ser el autor intelectual del secuestro y asesinato de Willi Pedraza Rivero en 2022, quien recibió 13 disparos y fue enterrado en una fosa clandestina.

Fue atrapado el pasado 13 de noviembre en Guayaramerín, tras intentar escapar por los techos. Su captura ocurrió días después de un mega operativo en Río de Janeiro que dejó más de 130 muertos.

De acuerdo con reportes de la Policías brasileña, ‘Nem da Gerusa’ era el encargado de coordinar rutas de narcotráfico fuera de Brasil, usando a Bolivia como punto clave para el movimiento de cargas.

Óscar Junior Terra Días

El segundo prófugo, Óscar Junior Terra Días de Floriano, ha demostrado ser un reo que no teme a las represalias dentro de los penales. Con 6 años de reclusión en Bolivia, su nombre volvió a los titulares el pasado 15 de noviembre.

Terra Días confesó haber participado en el asesinato de Remberto López dentro de la cárcel de Palmasola.

López era el hombre vinculado con el asesinato del juez del Trópico, Wilber Marcial Cruz Arancibia. Este "ajuste de cuentas" dentro del penal cruceño motivó que la seguridad sobre el brasileño fuera extrema, antes de su reciente traslado y posterior fuga de Chonchocoro.

La fuga de estos dos sujetos genera una profunda preocupación en la Policía Boliviana, ya que ambos tienen la capacidad económica y logística para intentar salir del país o refugiarse en zonas fronterizas controladas por sus facciones.

Dato Clave

‘Nem da Gerusa’ es un experto en "activar rutas" de escape. Su conocimiento del terreno fronterizo en el Beni y Pando lo convierte en un objetivo difícil de recapturar si logra salir del eje central.

