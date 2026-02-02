Crimen brutal en Porongo: Brasileño fue asesinado y enterrado en un lote baldío

Un crimen de extrema violencia sacude al departamento de Santa Cruz. El Ministerio Público inició una investigación por el delito de asesinato tras el hallazgo del cadáver de Fernando V.D.S., un ciudadano brasileño de 34 años, encontrado enterrado en un lote baldío del municipio de Porongo.

El Fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, informó que el cuerpo fue descubierto la noche del 31 de enero de 2026 en la urbanización Tres Lagunas, luego de una alerta realizada por vecinos de la zona.

“Una vez que se tomó conocimiento del hecho, se procedió de manera inmediata a la recolección de elementos probatorios. El informe médico forense establece como causa de muerte impactos de proyectil de arma de fuego: nueve en la región de la cabeza y uno en el tórax, por lo que se investiga el asesinato de esta persona”, detalló Zeballos.

Por su parte, el fiscal asignado al caso, Franz Delgadillo, explicó que efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Porongo acudieron al lugar, donde se evidenció que el cadáver estaba enterrado a aproximadamente un metro de profundidad.

Durante la inspección técnica del lugar del hecho, también se encontraron casquillos de arma de fuego, lo que refuerza la hipótesis de una ejecución. La víctima fue identificada mediante los documentos personales hallados en la escena.

Las autoridades no descartan ninguna línea investigativa y continúan con las diligencias para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del crimen.

Mira la programación en Red Uno Play