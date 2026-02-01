“Justicia para Sebastián”: Masiva concentración exige reformas al Código Penal y al transporte

Bajo la consigna de "Justicia para Sebastián", una masiva concentración tomó el segundo anillo y la zona de la avenida Cristo Redentor la noche de este pasado. La movilización, que inició a las 18:00 horas, reunió a allegados del joven fallecido en un accidente de tránsito y a ciudadanos que exigen frenar la inseguridad vial en la capital cruceña.

Respaldo de la comunidad universitaria

La convocatoria contó con la presencia destacada del Rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Reinerio Vargas, quien expresó su solidaridad con la familia y asumió un compromiso institucional con los más de 120,000 estudiantes de la casa superior de estudios.

"Hemos venido a respaldar a la familia, pero fundamentalmente a exigir transformaciones profundas. No podemos seguir con este transporte corrupto y nefasto que tiene víctimas y patrocinadores, que vienen a ser las autoridades municipales", aseveró la autoridad universitaria, denunciando el "incumplimiento de deberes" de los encargados de regular el servicio público.

Iniciativa ciudadana: Recolección de firmas

El punto central de la protesta fue la habilitación de dos libros de actas para que la población respalde mediante su firma dos objetivos específicos:

Reforma Penal: La modificación de los artículos 261 y 262 del Código Penal, que regulan las sanciones para accidentes de tránsito, buscando penas más severas. Exigencia Municipal: Un documento dirigido a las autoridades municipales actuales y futuras para garantizar la seguridad ciudadana a través de un sistema de transporte adecuado y bajo norma.

Vigilancia activa contra el abuso

El Rector enfatizó que la universidad será vigilante ante cualquier atropello contra los jóvenes estudiantes, quienes denuncian ser víctimas constantes de prepotencia por parte de los transportistas. "No vamos a permitir más abusos. Estamos aquí porque los jóvenes están expuestos todos los días al maltrato", concluyó.

La movilización terminó con un llamado a la sociedad civil a sumarse a la firma de los libros, asegurando que el caso de Sebastián debe ser el detonante para un cambio estructural en el sistema de transporte cruceño.

Mira la programación en Red Uno Play