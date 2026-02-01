Atención papás y estudiantes: nuevo pasaje escolar en el PumaKatari y ChikiTiti en La Paz

A solo un día del retorno a las aulas, la Alcaldía de La Paz oficializó la nueva estructura tarifaria para el servicio de transporte municipal. El secretario municipal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Erik Millares, confirmó que las tarifas serán "planas" y entrarán en vigencia este lunes 2 de febrero en todas las rutas de los buses PumaKatari y ChikiTiti.

Con el objetivo de aliviar el bolsillo de las familias ante el inicio de clases, se han establecido beneficios específicos para el sector estudiantil:

Escolares: El pasaje preferencial será de 2,50 bolivianos en efectivo y se reducirá a 2 bolivianos si se utiliza la Tarjeta Inteligente.

Universitarios: Se ha fijado una tarifa plana de 2,60 bolivianos , disponible únicamente mediante el uso de la Tarjeta Inteligente.

Transbordos: Para quienes necesiten conectar rutas, el costo adicional será de solo 0,80 bolivianos con tarjeta.

Esta medida surge tras un estudio de costos que considera el alza del combustible y busca garantizar la solvencia del servicio municipal frente al transporte tradicional, donde la tarifa escolar se definió en 1,80 bolivianos en micros y 2,50 bolivianos en minibuses.





Tarifas de La Paz Bus. Foto: AMUN.

Mira la programación en Red Uno Play