Un peculiar personaje se apoderó de las calles en esta última precarnavalera

Los ballets infantiles y comparsas coreográficas tomaron el centro cruceño para despedir las precarnavaleras bajo la innovadora temática del "Carnaval del Futuro". La alegría de los bailarines y el despliegue de color marcaron el ritmo de una noche que anticipa con éxito la llegada de la fiesta grande.

Un personaje singular acaparó todas las miradas al realizar un baile peculiar mientras sostenía pirotecnia encendida frente a los asistentes. El momento deslumbró a los presentes y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

