Misterio y tradición: La 'viudita' se hace presente en la última precarnavalera de Santa Cruz

La presencia de personajes típicos del oriente boliviano enriqueció el desfile de los ballets en esta cuarta precarnavalera, rescatando la rica mitología local en pleno centro de la ciudad. Entre estas figuras destacó la 'viudita', un personaje icónico de las leyendas regionales que evocó el misterio de los relatos tradicionales ante el público.

La caracterización llamó la atención por su rigurosa vestimenta negra, complementada con un velo oscuro y un maquillaje característico que resaltaba su aire enigmático. Esta representación se convirtió en uno de los puntos visuales más comentados de la noche, reafirmando el valor de las tradiciones orales dentro de las festividades actuales.

Mira la transmisión en vivo aquí:

Mira la programación en Red Uno Play