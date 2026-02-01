Tradición y vanguardia: Camila I conquista el centro cruceño con su temática futurista

La reina Camila I realizó su esperado paso por el centro cruceño, luciendo una impresionante propuesta visual bajo la temática del ‘Carnaval del Futuro’. Mientras la soberana saludaba con entusiasmo a la multitud desde lo alto de su carro alegórico, los asistentes celebraron la fusión de tecnología y tradición que marcó su recorrido.

El momento más conmovedor de la noche ocurrió cuando su padre se acercó a la estructura, subió al carro y le brindó un afectuoso abrazo ante el aplauso de los presentes. La soberana se vio visiblemente emocionada tras el tierno encuentro en plena ‘preca’.

Foto: Red Uno.

Bajo la temática “Carnaval del Futuro”, esta última precarnavalera propone una fusión entre innovación, creatividad y tradición, anticipando lo que será la gran fiesta carnavalera de este año. El desfile es encabezado por Los Testarudos, acompañados por la reina del Carnaval cruceño, Camila I, junto a más de una decena de comparsas que llenan las calles de música, danza y color.

