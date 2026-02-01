Tradición y vanguardia: Camila I conquista el centro cruceño con su temática futurista

La soberana desfiló en un imponente carro alegórico que transportó a los asistentes a una nueva era.
31/01/2026 21:14
La reina Camila I realizó su esperado paso por el centro cruceño, luciendo una impresionante propuesta visual bajo la temática del ‘Carnaval del Futuro’. Mientras la soberana saludaba con entusiasmo a la multitud desde lo alto de su carro alegórico, los asistentes celebraron la fusión de tecnología y tradición que marcó su recorrido.
El momento más conmovedor de la noche ocurrió cuando su padre se acercó a la estructura, subió al carro y le brindó un afectuoso abrazo ante el aplauso de los presentes. La soberana se vio visiblemente emocionada tras el tierno encuentro en plena ‘preca’.
Bajo la temática “Carnaval del Futuro”, esta última precarnavalera propone una fusión entre innovación, creatividad y tradición, anticipando lo que será la gran fiesta carnavalera de este año. El desfile es encabezado por Los Testarudos, acompañados por la reina del Carnaval cruceño, Camila I, junto a más de una decena de comparsas que llenan las calles de música, danza y color.
