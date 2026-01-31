TEMAS DE HOY:
Internacional

¡Momento de terror! Error de secuestradores salva a niña de ser subida a un vehículo en plena vía pública

En el video se puede observar que la menor se encontraba patinando en la calle, cuando un vehículo amarillo pasó a su lado. 

Charles Muñoz Flores

31/01/2026 10:02

Niña se salva de ser secuestrada tras error de los captadores. FOTO: Captura de pantalla. Composición CHMF.
Bogotá, Colombia

Escuchar esta nota

Una niña vivió momentos de terror, pero un error de los delincuentes evitó que el intento de secuestro se consumara en un barrio de Bogotá, Colombia.

Según las autoridades y las imágenes de una cámara de seguridad, la menor se encontraba patinando frente a su vivienda, cuando un taxi amarillo se acercó con una puerta trasera entreabierta. El vehículo blanco que lo acompañaba y los movimientos de los sujetos evidenciaron la intención de interceptar a la niña.

Cuando el copiloto abrió completamente la puerta para intentar sujetarla, un movimiento inesperado del automóvil provocó que la menor cayera al suelo, quedando fuera del alcance de los captores. La pérdida del factor sorpresa y la caída de la niña hizo que los delincuentes desistieran del intento y huyeran del lugar.

La menor, con reflejos rápidos, corrió hacia su casa y tocó el timbre para pedir ayuda. Afortunadamente, nadie resultó herido, y las autoridades ya revisan las imágenes de seguridad para dar con los responsables.

A continuación, el video:

 

 

