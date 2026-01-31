Embajador de China destaca crecimiento del comercio con Bolivia

El embajador de China en Bolivia, Wang Lian, enfatizó este viernes el fortalecimiento de los lazos comerciales entre ambos países, destacando la creciente participación de Bolivia como proveedor de carne vacuna y subproductos a China.

“Bolivia es uno de los proveedores de carne vacuna más importantes a nivel mundial. Ahora también está habilitada la exportación de subproductos y menudos, lo que abre mayores oportunidades de comercio entre ambos países”, afirmó Wang Lian.

El diplomático destacó que el incremento de estas exportaciones no solo generará divisas para Bolivia, sino que también impulsará la creación de empleo y fortalecerá la cooperación bilateral.

“Queremos incrementar el flujo comercial con Bolivia, generando oportunidades que beneficien tanto al pueblo boliviano como al chino”, agregó.

Wang Lian también subrayó el potencial del mercado chino, con más de 1.400 millones de habitantes, de los cuales 400 a 500 millones pertenecen a la clase media, lo que representa un amplio espacio para la cooperación comercial.

Estas declaraciones se dan en el marco del lanzamiento del Año Nuevo Chino, que este año inicia el 17 de febrero, un evento que refleja la riqueza cultural de China y la coordinación entre ambos países.

“El fortalecimiento de estos lazos muestra la oportunidad de crecimiento compartido entre China y Bolivia”, concluyó el embajador.

