La Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Municipio Alteño intervino formalmente en el caso de la adolescente de 16 años que perdió a su bebé de ocho meses tras una agresión física de su pareja de 17 años.

El director de la entidad, Cristian Chipana, informó que equipos multidisciplinarios ya se encuentran en el hospital para realizar las valoraciones sociales y legales pertinentes, asegurando que se buscará justicia por la pérdida de la vida en gestación.

Chipana fue enfático al cuestionar el rol de los progenitores en este suceso. "Ambas familias permitieron este extremo", señaló la autoridad, subrayando que la investigación no solo se centrará en el agresor, sino también en las condiciones de vida de los menores.

Se busca determinar si los adolescentes continuaban con sus estudios o si fueron abandonados a su suerte en una convivencia prematura que derivó en tragedia.

La Defensoría recordó a la población que el descuido y la falta de protección hacia los hijos menores de edad están tipificados y sancionados por ley. Por ello, se realizarán informes detallados para establecer el grado de responsabilidad de los padres de ambos involucrados.

"Solicitamos a los padres de familia no permitir este tipo de relaciones", concluyó Chipana, anunciando que se reforzarán las acciones de prevención en la urbe alteña para evitar nuevos casos de violencia juvenil.

