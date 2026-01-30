TEMAS DE HOY:
Internacional

VIDEO | Brutal ataque deja ciego a hombre tras cirugía de trasplante de córnea en Brasil

La víctima, un conserje de 44 años, había recibido un trasplante de córnea días antes. El agresor fue detenido y enviado a prisión preventiva.

Cristina Cotari

30/01/2026 11:29

La agresión quedó registrada en un video: Foto: Captura de imagen
Brasil

Un hecho que conmocionó a Campo Grande, en Brasil, se registró luego de que un hombre de 44 años, que recientemente había recibido un trasplante de córnea, fuera golpeado en la vía pública, provocando que perdiera la visión en el ojo intervenido.

La víctima, quien trabaja como conserje en una escuela, había esperado dos años para acceder a la cirugía y se encontraba en proceso de recuperación, con avances favorables en la visión, cuando ocurrió la agresión.

Según reportes, el ataque fue perpetrado por un joven de 26 años, quien cuenta con antecedentes por hechos de violencia. Tras el hecho, el agresor fue aprehendido y un juez determinó su detención preventiva, mientras avanzan las investigaciones.

El caso generó una ola de indignación en la población y reabrió el debate sobre la seguridad de pacientes en recuperación médica, especialmente aquellos que requieren cuidados especiales tras cirugías de alta complejidad.

Autoridades judiciales investigan las circunstancias del ataque y las posibles responsabilidades penales, mientras la víctima recibe atención médica especializada tras perder la visión recuperada con el trasplante.

 

