¡Trágico! Fallece un adolescente tras el ataque de un tiburón en una playa de Brasil

Lo que comenzó como una tarde de juegos entre amigos terminó en tragedia este jueves 29 de enero en la playa Del Chifre, en Olinda. Deivson Rocha Dantas, un adolescente de 13 años, falleció tras ser atacado por un tiburón en una zona donde la práctica de actividades náuticas está prohibida debido al alto riesgo de incidentes.

El ataque y el fallido intento de rescate

Según testimonios y reportes de la Secretaría Estatal de Salud, el joven se encontraba en el agua cuando fue mordido en la zona del muslo derecho y las nalgas. Un bañista que presenció el ataque logró rescatar al menor del mar y realizó maniobras de reanimación en la arena mientras otros testigos pedían ayuda desesperadamente.

Ante la demora de los servicios de emergencia, el adolescente fue trasladado en un vehículo particular al Hospital del Tricentenário. Sin embargo, los esfuerzos de los médicos fueron en vano. El Dr. Levy Dalton, clínico general que atendió el caso, informó que Deivson llegó a la unidad con un cuadro de paro cardiorrespiratorio y sin vida.

"Tenía una lesión bastante extensa en una zona de arterias en el miembro inferior. Perdió mucha sangre y eso fue lo que provocó el deceso. Desafortunadamente, ya llegó a la unidad sin vida", declaró el médico Dalton.

Un foco rojo en el litoral de Pernambuco

La playa Del Chifre, ubicada en el límite entre Olinda y Recife, cuenta con cuatro placas de advertencia sobre la presencia de tiburones. El Comité Estatal de Monitoreo de Incidentes con Tiburones (Cemit) recordó que el área está bajo interdicción mediante decreto estatal desde 1999 precisamente por su peligrosidad.

Con este fallecimiento, la cifra de ataques de tiburón registrados en el litoral de Pernambuco desde 1992 se eleva a 82 casos, de los cuales seis han ocurrido específicamente en la playa Del Chifre.

Este incidente ocurre apenas semanas después de que el gobierno de Pernambuco lanzara un edital para retomar, tras 11 años de pausa, el monitoreo científico de tiburones mediante el uso de microchips. La medida busca entender el comportamiento de los animales y prevenir nuevos ataques, tras un 2023 particularmente violento en el que dos adolescentes perdieron extremidades en playas cercanas.

El cuerpo del joven Deivson fue trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML) mientras las autoridades locales refuerzan el llamado a la población para respetar la señalización y evitar ingresar al mar en las zonas marcadas como de alto riesgo.

Con datos de G1, Correio y Metrópoles.

