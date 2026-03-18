Descubren un nuevo tipo de planeta que no encaja en ninguna categoría

Un grupo internacional de científicos, encabezado por investigadores de la Universidad de Oxford en Reino Unido, anunció el descubrimiento de un nuevo tipo de planeta fuera de nuestro Sistema Solar, un hallazgo que podría cambiar lo que se sabe hasta ahora sobre los mundos que existen en la galaxia.

El planeta fue denominado L 98-59 d y se encuentra a unos 35 años luz de la Tierra. Lo que más llamó la atención de los astrónomos es que no encaja en ninguna de las categorías conocidas hasta ahora, ya que presenta características muy distintas a otros planetas estudiados.

Según la investigación publicada en la revista científica Nature Astronomy, este mundo tendría un océano permanente de magma en su superficie y grandes cantidades de azufre en sus capas internas. Además, posee una densidad más baja de lo esperado y una atmósfera cargada de gases de azufre, algo que inicialmente desconcertó a los expertos.

El planeta tiene un tamaño aproximado de 1,6 veces el de la Tierra, lo que lo convierte en un objeto clave para comprender cómo se forman y evolucionan los planetas fuera de nuestro sistema.

Los científicos consideran que este descubrimiento amplía las posibilidades sobre la diversidad de mundos que podrían existir en el universo y abre nuevas preguntas sobre las condiciones extremas en otros planetas.



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