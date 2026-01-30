Un conductor de transporte público fue víctima de una violenta agresión física y verbal por parte de dos pasajeras el pasado miércoles 28 de enero en la ciudad de Guarulhos, en el área metropolitana de São Paulo, Brasil.

El incidente se desencadenó en la calle Jamil João Zarif, donde el trabajador decidió detener la marcha de la unidad debido a las intensas lluvias que habían anegado la vía, imposibilitando un tránsito seguro. El propio chofer registró el ataque con su teléfono móvil mientras las mujeres le exigían a gritos que atravesara el tramo inundado, según informa g1.

En las imágenes captadas se observa cómo una de las agresoras insulta gravemente al conductor mientras le propina patadas en la espalda. Ante los cuestionamientos del trabajador, quien preguntaba qué esperaban que hiciera ante la emergencia climática, la mujer respondió con violencia verbal, recriminándole el haber detenido el vehículo en medio de la inundación. Seguidamente, una segunda pasajera se unió al ataque golpeando la cabeza del hombre con una mochila y dándole una bofetada en el rostro que provocó que sus anteojos cayeran al suelo, todo esto sin que el conductor opusiera resistencia física.

La Alcaldía de Guarulhos emitió un comunicado oficial tras la difusión del video, manifestando su total respaldo al chofer y asegurando que actuó de manera correcta. Según la administración municipal, la decisión de no transponer el tramo inundado siguió estrictamente los principios de seguridad del transporte público. Las autoridades enfatizaron que el nivel del agua representaba un riesgo directo para la integridad física de los pasajeros y la estabilidad del vehículo, el cual podría haber sufrido una falla mecánica fatal en medio de la corriente.

Finalmente, el municipio resaltó que intentar el cruce habría generado una situación de peligro extremo tanto para los usuarios como para otros conductores en la zona. La alcaldía calificó la maniobra del conductor como técnicamente adecuada, dado que una inundación de esa magnitud tiene el potencial de inmovilizar un autobús en un área de alto riesgo, convirtiendo una demora por clima en una emergencia con víctimas potenciales.

Vea el video:

