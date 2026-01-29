TEMAS DE HOY:
A poco del superclásico cruceño: así luce el estadio Tahuichi Aguilera (VIDEO)

El principal escenario cruceño albergará este domingo el primer duelo del año entre Blooming y Oriente Petrolero. 

Martin Suarez Vargas

29/01/2026 11:24

Estadio Tahuichi Aguilera, a pocos días del clásico entre Blooming y Oriente. Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz, Bolivia.

Con un gramado impecable y una panorámica colorida y colosal, así luce el estadio Ramón Tahuichi Aguilera a cuatro días del partido más esperado por los hinchas cruceños: el superclásico entre Oriente Petrolero y Blooming.

Tras albergar el duelo amistoso entre las selecciones de Bolivia y México el pasado domingo, el principal escenario deportivo de Santa Cruz se prepara ahora para recibir el clásico entre refinero y celeste, correspondiente al Torneo de Verano 2026.

Pese a la lluvia caída en las últimas horas en la capital cruceña, el estadio luce en excelentes condiciones y listo para el encuentro de este domingo, que comenzará a las 15:00. La revancha se disputará el siguiente fin de semana.

 

