A poco del superclásico cruceño: así luce el estadio Tahuichi Aguilera (VIDEO)

El principal escenario cruceño albergará este domingo el primer duelo del año entre Blooming y Oriente Petrolero.
29/01/2026 11:24
Con un gramado impecable y una panorámica colorida y colosal, así luce el estadio Ramón Tahuichi Aguilera a cuatro días del partido más esperado por los hinchas cruceños: el superclásico entre Oriente Petrolero y Blooming.
Tras albergar el duelo amistoso entre las selecciones de Bolivia y México el pasado domingo, el principal escenario deportivo de Santa Cruz se prepara ahora para recibir el clásico entre refinero y celeste, correspondiente al Torneo de Verano 2026.
Pese a la lluvia caída en las últimas horas en la capital cruceña, el estadio luce en excelentes condiciones y listo para el encuentro de este domingo, que comenzará a las 15:00. La revancha se disputará el siguiente fin de semana.
