Bolivia Vs Trinidad y Tobago: minuto a minuto en el Tahuichi

Ambos equipos se enfrentan en el Tahuichi Aguilera de Santa Cruz.
15/03/2026 16:25
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AQUÍ EL MINUTO A MINUTO.
17' Cabezazo de Godoy el arquero la sacó casi dentro de su arco.
8' Remate de Tonino Melgar el arquero de Trinidad envía el balón al corner.
5' Trinidad y Tobago intenta jugar de contra ante Bolivia.
4' Bolivia tiene el dominio del balón.
1' Godoy tuvo la primera ocasión clara de gol para Bolivia.
Comenzó el partido entre Trinidad y Tobago.
Viscarra aplaude a la hinchada que está en las graderías.
Está todo preparado, Trinidad y Tobago se dirige a su campo y Bolivia se toma fotografía para el recuerdo antes del partido.
Ambos seleccionados entonan sus respectivos himnos.
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