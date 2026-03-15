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Deportes

Bolivia Vs Trinidad y Tobago: minuto a minuto en el Tahuichi

Ambos equipos se enfrentan en el Tahuichi Aguilera de Santa Cruz.

Martin Suarez Vargas

15/03/2026 16:25

Jugadores de Bolivia y Trinidad y Tobago. Foto: redes sociales.
Santa Cruz, Bolivia.

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AQUÍ EL MINUTO A MINUTO. 

17' Cabezazo de Godoy el arquero la sacó casi dentro de su arco.

8' Remate de Tonino Melgar el arquero de Trinidad envía el balón al corner.

5' Trinidad y Tobago intenta jugar de contra ante Bolivia.

4' Bolivia tiene el dominio del balón.

1' Godoy tuvo la primera ocasión clara de gol para Bolivia.

Comenzó el partido entre Trinidad y Tobago.

Viscarra aplaude a la hinchada que está en las graderías.

Está todo preparado, Trinidad y Tobago se dirige a su campo y Bolivia se toma fotografía para el recuerdo antes del partido.

Ambos seleccionados entonan sus respectivos himnos.

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