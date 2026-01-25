La Verde cerró prácticas a puertas cerradas en el Tahuichi antes de enfrentar a México

La selección boliviana de fútbol cerró este sábado su ciclo de entrenamientos a puertas cerradas en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, como parte de su preparación para el amistoso frente a México hoy desde las 15:30. El trabajo se desarrolló sin acceso al público, aunque algunos hinchas se acercaron al escenario para brindar su apoyo al combinado nacional.

Tras la práctica, Ramiro Vaca expresó su agradecimiento a la afición boliviana y valoró el acompañamiento que recibe el equipo en la antesala del compromiso internacional.

“Muchas gracias, porque sabemos que vamos a contar con todo el apoyo de la gente”, manifestó el mediocampista.

El jugador también remarcó la relevancia de estos días de preparación, a los que calificó como una especie de pretemporada, con la mira puesta en el repechaje. Señaló que tanto los entrenamientos como los partidos amistosos serán fundamentales para llegar de la mejor manera al objetivo que se ha trazado el plantel.

Bolivia buscará revertir el antecedente más reciente ante México, luego de la derrota sufrida en el amistoso disputado en 2024 por la mínima diferencia, con la intención de regalarle una victoria a la hinchada que acompañará al equipo en el Tahuichi.

