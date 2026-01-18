¡Atención país! Conozca el onceno titular de Bolivia para enfrentar a Panamá

A poco de iniciar el partido entre Bolivia y Panamá, ya se conoce el onceno titular que presentará la selección boliviana en el estadio IV Centenario de Tarija, en el duelo amistoso programado para las 17:00.

Tal como lo había anticipado el director técnico Óscar Villegas, Lucas Macazaga, defensor del Leganés de España, parte como titular en el sector defensivo, convirtiéndose en una de las principales novedades del equipo. Otra de las sorpresas en la alineación es la inclusión de Bruno Miranda, quien comandará el ataque en este compromiso ante el seleccionado panameño.

En tanto, en el banco de suplentes quedaron Máximo Mamani, William Álvarez y otros jugadores que podrían ingresar en el transcurso del encuentro, dependiendo del desarrollo del partido y las variantes que disponga el cuerpo técnico.

Once titulares de Bolivia para enfrentar a Panamá. Foto: La Verde FBF.

Bolivia afronta este amistoso como parte de su preparación de cara al repechaje, con la intención de darle rodaje a futbolistas que buscan consolidarse en el equipo titular.

