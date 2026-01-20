TEMAS DE HOY:
Deportes

¡Atención! Hoy se conocerán los precios de las entradas para el Bolivia Vs México

La Federación Boliviana de Fútbol brindará una conferencia de prensa este martes para dar detalles sobre los boletos de ingreso al amistoso de este domingo. 

Martin Suarez Vargas

20/01/2026 10:44

Ramiro Vaca, mediocampista de la selección boliviana, Gilberto Mora delantero de México. Foto: Redes sociales.
Bolivia.

Este martes se conocerán los precios de las entradas para el partido amistoso que disputarán Bolivia y México, este domingo desde las 15:00, en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz.

Mediante un comunicado interno, la Federación Boliviana de Fútbol informó que en esta jornada ofrecerá una conferencia de prensa en la que se darán a conocer los precios de las entradas y la fecha desde la cual se pondrán a la venta.

Bolivia y México se enfrentarán este domingo en el Tahuichi. La Verde se alista para su compromiso ante Surinam, programado para el 26 de marzo por el repechaje, mientras que la selección mexicana utilizará este amistoso como parte de su preparación rumbo al Mundial, certamen del que es uno de los países anfitriones.

