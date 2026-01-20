El estadio Ramón Tahuichi Aguilera de Santa Cruz estará al 90% de su remodelación, en su primera etapa, para el partido amistoso que sostendrá la selección boliviana de fútbol este domingo desde las 15:00 frente a su similar de México.

Luego de nueve meses de trabajos en su infraestructura, el coloso cruceño abrirá sus puertas para el amistoso entre la Verde y la selección azteca, tomando en cuenta que aún no estará al 100% en esta primera fase de reestructuración.

Carlos Dabdoub, presidente del Comité Organizador de la FBF, explicó el estado actual del escenario deportivo.

“En realidad, lo que nos informa la gente de la Gobernación es que, dentro de su primera fase, el estadio va a estar casi en un 90%, con todos los sectores operables, sobre todo los necesarios para albergar un evento internacional”, señaló.

Dabdoub también remarcó las exigencias que implica recibir a una selección de primer nivel.

“La ciudadanía tiene que entender que la selección mexicana está dentro del top 20 y es organizadora del Mundial. Los requisitos y las exigencias son muy altas, y en eso se está trabajando. Estarán contemplados los palcos, la zona de competición, camerinos, las cabinas radiales y los accesos necesarios para albergar el evento”, afirmó.

Tras este partido, se continuará trabajando en algunos detalles para llegar en las mejores condiciones al compromiso del club Blooming por la Copa Sudamericana, programado para el 4 de marzo.

Después del amistoso entre Bolivia y México, el estadio Tahuichi Aguilera estará al 100% para que Blooming dispute su duelo de Copa Sudamericana ante San Antonio de Bulo Bulo, encuentro en el que también ya estará operativo el sistema de iluminación.

